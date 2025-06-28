Eskişehir'de Ormanlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Eskişehir'de Ormanlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de Kırka'ya bağlı Peçene Mahallesi ile Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi arasında çıkan örtü yangını, hızlı müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 dekar alan zarar gördü.

Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını büyümeden kontrol altına alınırken, olayda yaklaşık 3 dekar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Yangının Kırka'ya bağlı Peçene Mahallesi ile Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı alanyurt köyleri arasındaki ormanlık bölgede çıktığı kaydedildi. Orman İşletme Bölge Müdürlüğü'ne ait kule görevlilerinin dumanı fark etmesi ile yangına hızlı bir şekilde müdahale edildi. Çok sayıda arazöz ihbar üzerine bölgeye ulaşarak alevleri ağaçlara sıçramadan söndürdü. Olayda ormanlık alandaki kuru otlar yanarken, yaklaşık 3 dekar alanın zarar gördüğü belirtildi. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmanın sürdüğü bildirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu

Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi

Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı

Tüm dünyanın gözü o noktada! İran kazıya başladı
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
Galatasaray, Sara'nın bonservisini belirledi! Satılırsa Türkiye'de rekor olacak

Sara'nın bonservisi belli oldu! Satılırsa Türkiye'de rekor olacak
Yıldız futbolcuyla konuşan Jose Mourinho tek cümlesiyle ikna etti

Yıldız futbolcuyla görüntülü konuşup tek cümlesiyle ikna etti
Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.