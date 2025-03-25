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Eskişehir'de Okul Servislerine Yönelik Denetim Yapıldı

Eskişehir'de Okul Servislerine Yönelik Denetim Yapıldı
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Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri, okul servisleri ve çevrelerindeki mekanları denetledi. 87 servis aracı kontrol edildi, kusurlu olduğu tespit edilen 2 araç bulundu.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 87 servis aracı ile okul çevrelerindeki 241 mekan kontrol edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince okul servisleri ile çevrelerine yönelik çalışma yapıldı. 17-24 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, kontrol edilen 87 servis aracından 2'sinin kusurlu olduğu belirlendi. Okul çevrelerinde 47 kahvehane, 75 market/tekel, 7 oyun salonu ve 112 park/bahçe denetlendi. Çalışmalar sırasında 338 şahsın kimlik bilgilerinin sorgulandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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