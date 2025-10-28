Eskişehir'de Okul Servislerine Yönelik Denetim: 144 Araç Kontrol Edildi

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 144 servis aracı ve şoförü ve okul çevrelerindeki 204 farklı mekan kontrol edilirken, 484 şahsa kimlik sorgusu yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince okul servisleri ile çevrelerine yönelik denetimler sürüyor. Bu çerçevede, il genelinde 20-27 Ekim 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 144 servis aracı ve şoförü kontrol edilirken, bunlardan 41'inin kusurlu olduğu belirlendi. Okul çevrelerinde ise 49 kahvehane, 66 market ve 89 park olmak üzere toplam 204 farklı mekan denetlendi. Ayrıca, 484 şahsa kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR