Eskişehir'de Okul Servisleri ve Çevresinde Geniş Denetim

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince, 100 servis aracı ile okul çevrelerindeki 177 farklı mekan kontrol edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin okul servisleri ile okul çevrelerine yönelik denetimleri sürüyor. Bu çerçevede 6-16 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 100 servis aracı ve şoförü kontrol edildi. Okul çevrelerinde bulunan 42 kahvehane, 60 market/tekel, 1 oyun salonu ve 74 park/bahçe olmak üzere toplam 177 farklı mekan denetlendi. Ayrıca, 151 şahsa kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR