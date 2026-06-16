Okul servisleri ve çevrelerine yönelik denetimler sürüyor
Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri, 8-15 Haziran 2026 tarihleri arasında 196 servis aracını ve okul çevrelerindeki 182 mekanı denetledi. 5 servis aracına kusur işlemi uygulanırken, 520 kişinin kimlik sorgusu yapıldı.
Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 196 servis ile okul çevrelerindeki 182 mekan denetlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin okul servislerine yönelik ve okul çevrelerinde denetimleri sürüyor. Bu kapsamda, 8-15 Haziran 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 196 servis aracı ve şoförü denetlendi. Kusur tespit edilen 5 servis aracı ve şoförü hakkında işlem uygulandı. Okul çevrelerinde ise 44 kahvehane, 57 market/tekel, 2 oyun salonu ve 79 park/bahçe olmak üzere 182 farklı mekan kontrol edildi. Çalışmalar sırasında 520 şahsa da kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR