Eskişehir'de Okul Servisleri ve Çevre Denetimleri Yapıldı

Eskişehir'de polis ekiplerince denetlenen 157 servis aracından 4'ünün kusurlu olduğu belirlenirken, okul çevrelerinde 185 farklı mekan kontrol edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin okul servisleri ile okul çevrelerine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede, 29 Eylül - 6 Ekim 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 157 servis aracı ve şoförü denetlenirken, bunlardan 4'ünün kusurlu olduğu belirlendi. Okul çevrelerinde ise; 51 kahvehane, 57 market/tekel, 2 oyun salonu ve 75 park/bahçe olmak 185 farklı mekan kontrol edildi. Ayrıca, 389 şahsın kimlik bilgilerinin sorgulandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR