Haberler

Eskişehir'de Okul Servisleri ve Çevre Denetimleri Yapıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri, okul servisleri ve çevresindeki mekanları denetledi. 157 servis aracından 4'ü kusurlu bulunurken, 185 mekan kontrol edilip 389 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince denetlenen 157 servis aracından 4'ünün kusurlu olduğu belirlenirken, okul çevrelerinde 185 farklı mekan kontrol edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin okul servisleri ile okul çevrelerine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede, 29 Eylül - 6 Ekim 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 157 servis aracı ve şoförü denetlenirken, bunlardan 4'ünün kusurlu olduğu belirlendi. Okul çevrelerinde ise; 51 kahvehane, 57 market/tekel, 2 oyun salonu ve 75 park/bahçe olmak 185 farklı mekan kontrol edildi. Ayrıca, 389 şahsın kimlik bilgilerinin sorgulandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bahçeli, Öcalan'dan SDG'ye çağrı yapmasını istedi

"Kurucu önder" diye söze başlayıp Öcalan'a çağrıda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de 8 maça çıkan hocayla yollar ayrıldı

Süper Lig'de 8 maça çıkan hocayla yollar ayrıldı
Suikasta uğrayan avukat Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı

İşte suikasta uğrayan avukatın otopsi raporu! Kan donduran detaylar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.