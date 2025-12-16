Denetlenen 172 servis aracından 11'inin kusurlu olduğu belirlendi

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince denetlenen 172 servis aracından 11'inin kusurlu olduğu belirlenirken, okul çevrelerinde 197 farklı mekan kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin okul servislerine yönelik ve okul çevrelerinde denetimleri sürüyor. Bu kapsamda, 8-15 Aralık 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce kontrol edilen 172 servis aracından 11'inin kusurlu olduğu belirlendi. Okul çevrelerinde bulunan 55 kahvehane, 65 market/tekel ve 77 park/bahçe olmak üzere toplam 197 farklı mekan denetlendi. Çalışmalar sırasında 555 şahsa da kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR