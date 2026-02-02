Haberler

Polisin internet kafede yakaladığı çocuklar panik yaşadı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla internet kafeler ve oyun salonlarına denetim yaptı. Okul saatinde işletmelerde bulunan öğrenciler panik yaşarken, emniyet ekipleri güvenlik kurallarını kontrol etti.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla internet kafeler ve oyun salonlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Adalar mevkisinde yoğunlaşan kontrollerde, okul saatinde işletmelerde bulunan öğrenciler ekipleri karşılarında görünce kısa süreli panik yaşadı.

Emniyet birimleri, yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması sebebi ile saat 12.30 itibarıyla bölgedeki işletmelere eş zamanlı denetim düzenledi. Yapılan uygulama çerçevesinde işletmelerin ruhsatları, güvenlik kamera sistemleri ve yaş sınırı kurallarına uyup uymadıkları titizlikle incelendi. Okul saatinde dışarıda olan öğrencilerin kimlik kontrolleri yapılırken, ekipler işletmecilere uyarılarda bulundu.

Öğrenciler panikledi

Denetim sırasında bilgisayar başında bulunan bazı öğrencilerin paniklediği görüldü. Ekiplerin sorularına karşılık öğrenciler, "Okuldan sonra geldik. Okulumuz bitti şu an" ve "Dersimiz erken bittiği için buradayız" gibi cümlelerle kendilerini savundu. Ekipler, öğrencilere eğitim saatinde okulda olmaları gerektiğini hatırlattı. Benzer denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca kentin farklı noktalarında aralıksız devam edeceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

