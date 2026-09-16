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Eskişehir’de okul çevresi ve servis araçlarına yönelik uygulama yapıldı

Eskişehir’de okul çevresi ve servis araçlarına yönelik uygulama yapıldı
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Eskişehir’de jandarma ekiplerince 80 okul çevresi, 54 okul servis aracı, 64 umuma açık işletme, 34 park bahçe ve 823 şahıs kontrol edildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince 80 okul çevresi, 54 okul servis aracı, 64 umuma açık işletme, 34 park bahçe ve 823 şahıs kontrol edildi.

Eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle okul güvenliği ve kamu düzeninin korunması, okul çevreleri ve servis araçlarının kontrolü, aranan şahısların yakalanması maksadıyla Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinde çalışma yapıldı. Sabah saatlerinde başlayıp akşama kadar 117 personelin katılımıyla 'Okul Çevresi ve Servis Araçlarına Yönelik Huzur Güven Uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında, 80 okul çevresi, 54 okul servis aracı, 64 umuma açık işletme, 34 park bahçe ve 823 şahıs kontrol edildi. Çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalanırken, 1 okul servis aracına 2 bin 500 TL ceza yazıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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