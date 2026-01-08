Eskişehir'de babayı darbedip oğlunu bıçaklayan 3 şahıs tutuklandı

Eskişehir'de okul bahçesinde babayı darbedip 17 yaşındaki oğlunu bıçaklayan 3 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Hacı Arif Bey Sokak üzerinde bulunan okulun bahçesinde dün, 17 yaşındaki M.S.K. bıçaklanmış, babası Mehmet M.K. (48) ise darbedilmişti. Yaralı baba ve oğul Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Olayla ilgili 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanmıştı. D.G. (19), E.D. (19) ve E.T. (19) isimli şüphelilerin M.S.K. ile aralarında husumet olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.G. (19), E.D. (19) ve E.T. (19) isimli şüpheliler, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR