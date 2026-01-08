Haberler

Eskişehir'de babayı darbedip oğlunu bıçaklayan 3 şahıs tutuklandı

Eskişehir'de bir okul bahçesinde babasını darbedip 17 yaşındaki oğlunu bıçaklayan üç şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayda yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Hacı Arif Bey Sokak üzerinde bulunan okulun bahçesinde dün, 17 yaşındaki M.S.K. bıçaklanmış, babası Mehmet M.K. (48) ise darbedilmişti. Yaralı baba ve oğul Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Olayla ilgili 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanmıştı. D.G. (19), E.D. (19) ve E.T. (19) isimli şüphelilerin M.S.K. ile aralarında husumet olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.G. (19), E.D. (19) ve E.T. (19) isimli şüpheliler, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

