Bin 388 öğrenci servis denetlendi, 104'ü hakkında cezai işlem yapıldı

Eskişehir'de polis ekipleri, 1.388 öğrenci servis aracı, sürücü ve rehber personeli denetleyerek, kural ihlali ve belge eksikliği bulunan 104 araca cezai işlem uyguladı.

Eskişehir'de polis ekiplerince bin 388 öğrenci servis aracı, sürücü ve rehber personeli denetlenirken, kural ihlali ve belge eksikliği tespit edilen 104 öğrenci servis aracı ve sürücüsüne cezai işlemler uygulandı.

Eskişehir'de bu eğitim-öğretim yılı içerisinde şimdiye kadar il merkezinde öğrenci servis taşımacılığı yapan araçlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, toplam bin 388 öğrenci servis aracı, sürücü ve rehber personel polis ekiplerince denetlendi. Yapılan kontrollerde kural ihlali ve belge eksikliği tespit edilen 104 öğrenci servis aracı ve sürücüsüne, ilgili gerekli cezai işlemler uygulandı. - ESKİŞEHİR

