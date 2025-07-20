Eskişehir'de Nehirde Kaybolan İki Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde Sakarya Nehri'nde kaybolan 2 çocuğun bulunması için farklı kurum ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıdaki ekiple yaklaşık 3 saat süren aramalarda, Sarıcakaya Kaymakamı Tarık Orhan koordinesinde hummalı bir çalışma yürütüldü.

Bugün öğleden sonra, serinlemek için girdikleri Sakarya Nehri'nde gözden kaybolan, M.Y. (17) ve M.İ. (16) aramak için olay yerine çok sayıda ekip sevk edilmişti. Yapılan ve saatlerce süren çalışmalar neticesinde M.Y ve M.İ'nin cansız bedenlerine dalgıçlar tarafından ulaşıldı. 2 çocuğun aile yakınlarının olay yerinde yaktıkları ağıtlar yürekleri dağladı. Çocukların cansız bedenleri otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, Sarıcakaya Kaymakamı Tarık Orhan tarafından koordine edilen çalışmalarda Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) Eskişehir İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun dahil 6'sı dalgıç olmak üzere toplam 16 kişi çalışmalarda yer aldı. Ayrıca AFAD'a ait 1 Zodyak bot ve 2 termal dron da arama kurtarma çalışmalarında kullanıldı. Dorlion Arama Kurtarma Ekipleri'nden (DAK) 6 personel, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Eskişehir Ekibi'nden 6 personel, çok sayıda itfaiye eri ve sivil toplum kuruluşularından personeller arama çalışmalarına katıldı. Jandarma ve polis ekipleri arama yapılan alanda güvenlik önlemi alıp ekiplere yardımcı oldu. Yaklaşık 3 saat süren arama çalışmalarında ekiplerin hassasiyeti gözden kaçmadı. - ESKİŞEHİR