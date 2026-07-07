Eskişehir'de izinsiz eylem yapan gruba polis müdahale etti: 35 gözaltı

Eskişehir'de NATO karşıtı eylem yapan grup ile polis ekipleri arasında arbede çıktı. Olayda 35 kişi gözaltına alındı.

Olay, İki Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, izinsiz şekilde NATO karşıtı eylem yapmak isteyen bir grup, saat 18.30 sıralarında Köprübaşı mevkiinde toplandı. Grubun izni olmadığı için polis ekipleri ikazda bulundu. Eyleme devam etmek isteyen grup basın açıklaması yapmaya çalışırken, polis ekipleri müdahalede bulundu. Eylemci grup ve polis ekipleri arasında arbede yaşanırken, yaklaşık 40 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar, ters kelepçe yapılarak otobüslere bindirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı