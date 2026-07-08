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Eskişehir'de NATO karşıtı eylemde gözaltına alınan 35 kişi serbest bırakıldı

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Eskişehir'de düzenlenen izinsiz NATO karşıtı protestoda gözaltına alınan 35 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Eskişehir'de NATO karşıtı izinsiz eylemde gözaltına alınan 35 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İki Eylül Caddesi Köprübaşı mevkiinde dün akşam saat 18.30 sıralarında izinsiz protesto yürüyüşü ve basın açıklaması yapmak isteyen gruba, polis ekiplerinin uyarılarına rağmen dağılmamaları üzerine müdahale edilmişti. Olayda gözaltına alınan 35 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şahıslar, buradaki işlemlerinin ve verdikleri ifadelerin ardından gece saatlerinde serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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