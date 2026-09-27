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Eskişehir'de narkotik operasyonda 8 bin 67 sentetik hap bulundu, 1 şüpheli tutuklandı

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Eskişehir'de narkotik operasyonda 8 bin 67 sentetik hap bulundu, 1 şüpheli tutuklandı
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Eskişehir'de narkotik ekiplerinin durdurduğu araçta 8 bin 67 adet sentetik ecza hap bulundu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de narkotik polisinin durdurduğu bir araçta yapılan aramada 8 bin 67 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında belirlenen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada 8 bin 67 adet sentetik ecza hap bulundu.

Operasyonun ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla M.Ç. ve B.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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