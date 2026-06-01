Müzikholdeki yangın söndürüldü

Eskişehir'de bir müzikholde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Sivrihisar ilçesinin Yenice Mahallesinde bulunan bir müzikholde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine durum itfaiyeye ihbar edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Yangında şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi. Alevlerin elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı