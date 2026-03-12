Eskişehir'de yangın paniği: Mahalleli sokağa döküldü

Eskişehir'de müstakil bir evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, panik yaşayan mahalleli sokağa çıktı.

Olay, Yeşiltepe Mahallesi Okan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müstakil bir evin bahçesinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevleri kendi imkanlarıyla söndüremeyen çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 4 itfaiye aracı, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, bahçede soğutma çalışmaları yapıldı. Maddi hasarla atlatılan olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Panik yaşayan mahalleli ise sokağa döküldü.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı