Haberler

Eskişehir'de yangın paniği: Mahalleli sokağa döküldü

Eskişehir'de yangın paniği: Mahalleli sokağa döküldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Yeşiltepe Mahallesi'nde bir müstakil evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, mahalle sakinlerinde panik meydana geldi.

Eskişehir'de müstakil bir evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, panik yaşayan mahalleli sokağa çıktı.

Olay, Yeşiltepe Mahallesi Okan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müstakil bir evin bahçesinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevleri kendi imkanlarıyla söndüremeyen çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 4 itfaiye aracı, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, bahçede soğutma çalışmaları yapıldı. Maddi hasarla atlatılan olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Panik yaşayan mahalleli ise sokağa döküldü.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'den Lübnan'da yeni katliam! Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu

Savaş uçakları sivilleri vurdu, çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

Bayramın ruhuna hiç yakışmayan not
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı

Görselin tamamını görmek için tıklayanlar şaştı kaldı
Dünya devinde kriz: Oyunculardan biri, ''Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim'' demiş

''Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim'' diyerek takıma rest çekti
Şanlıurfa'da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü

Vahşet görüntüleri! El kadar çocuğu öldüresiye dövdü
Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

Bayramın ruhuna hiç yakışmayan not
Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

Ünlü sanatçıya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız

Bu sözler İsrail ve ABD'ye: Hayale kapılmasınlar, hazırız