Seyir halindeyken motosikletten düşen kurye yaralandı

Eskişehir'de seyir halindeyken motosikletten düşerek yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün akşam saat 22.20 sıralarında Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; seyir halindeki bir kurye, idaresi motosikletin hakimiyetini kaybederek düştü. Yerden kalkamayan yaralı kuryeyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kurye, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR