Eskişehir'de Motosikletli Kurye Kaza Geçirdi

Eskişehir'de Motosikletli Kurye Kaza Geçirdi
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Eskişehir'de ani fren yapan bir araca çarpmamak isteyen motosikletli kurye, arkadan başka bir araca çarparak yaralandı. Hastaneye kaldırılan kuryenin durumu hakkında bilgi verildi.

Eskişehir'de önünde ani fren yapan araca çarpmamak isterken bir başka araca arkadan çarparak yaralanan motosikletli kurye hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Yenibağlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda seyir halinde olan bir araç bilinmeyen nedenle ani fren yaptı. Bahse konu aracın ani freni sonrası zincirleme kaza kıl payıyla atlatılırken, 26 ALH 218 plakalı motosikleti kullanan C.Ö. isimli kurye 34 CME 874 plakalı araca arkadan çarptı. Yaşanan çarpışma sonucunda kurye yaralandı. Ambulansa Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kuryenin hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Yaralı kuryenin motosikletini ise olay yerine gelen arkadaşı kendi imkanlarıyla götürdü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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