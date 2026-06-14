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Önüne kıran kamyona çarpmaktan son anda kurtuldu

Önüne kıran kamyona çarpmaktan son anda kurtuldu
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Eskişehir'de trafikte seyreden motosiklet sürücüsü, sağ şeritten sola dönmek için ani hamle yapan kamyona çarpmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı kask kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de trafikte seyreden motosiklet sürücüsü, cadde üzerinde sağ şeritten sola dönmek için ani hamle yapan kamyona çarpmaktan son anda kurtuldu.

Olay, Çankaya Mahallesi Kartopu Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki trafik ışığının yeşil olması ile ilerleyen motosiklet sürücüsünün önünden, 34 ELN 147 plakalı kamyon en sağ şeritten sol şeride doğru dönmek için hamle yaptı. Ani yapılan manevra ile bir anda frene basan motosiklet sürücüsü, kamyona çarpmaktan son anda kurtuldu. Kıl payı atlatılan kaza anı kask kamerasına anbean yansıdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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