Motosikletin önünü kaldırarak yaptığı paylaşım 49 bin TL'ye mal oldu

Eskişehir'de motosikletinin önünü kaldırarak trafikte seyreden E.Ş., sosyal medya paylaşımları sonrası 49 bin TL para cezası alırken, ehliyeti de geri alındı.

Olay, önceki gün akşam Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak üzerinde meydana geldi. E.Ş. isimli sürücü, arkadaşı ile birlikte motosikletle sokakta gezintiye çıktı. Arkadaşının kamerasının, kayıtlı olduğunu gören E.Ş. motosikletinin önünü kaldırarak trafikte seyretti. O anları sosyal medyada paylaşan şahıslar, görüntüleri izleyen polislerin radarına girdi. Ertesi gün sabah Üniversite Caddesi'nde motosikleti ile işe giden E.Ş. sivil trafik polisleri tarafından çevrildi, E.Ş.'nin iddiasına göre önceki gün yaptığı paylaşımlardan dolayı çeşitli maddelerden motosiklet sürücüsüne 49 bin TL para cezası kesilirken, şahsın ehliyetine de el konuldu. Ehliyetini kaptıran ve para cezası kesilen sürücünün motosikleti ise trafikten men edilerek otoparka çekildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
