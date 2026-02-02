Motosikletinin önünü kaldırarak seyreden sürücü trafiği tehlikeye attı

Eskişehir'de bir bulvarda önünü kaldırarak ilerleyen motosikletin sürücüsü, otomobilin araç içi kamerasına anbean yansıdı.

Odunpazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde motosikleti ile ilerlerken sürücünün yaptığı akrobasi hareketleri arkasında bulunan bir otomobilin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Motosiklet sürücüsünün yolda seyir halindeyken zaman zaman önünü kaldırdığı ve araç trafiğini tehlikeye attığı görüldü. - ESKİŞEHİR