Haberler

Motosikletinin önünü kaldırarak seyreden sürücü trafiği tehlikeye attı

Motosikletinin önünü kaldırarak seyreden sürücü trafiği tehlikeye attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de bir motosiklet sürücüsü, Atatürk Bulvarı üzerinde seyrederken yaptığı akrobasi hareketleriyle dikkat çekti. Sürüşü, arkasındaki bir otomobilin iç kamerasına yansıdı ve trafikte tehlikeye neden olduğu görüldü.

Eskişehir'de bir bulvarda önünü kaldırarak ilerleyen motosikletin sürücüsü, otomobilin araç içi kamerasına anbean yansıdı.

Odunpazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde motosikleti ile ilerlerken sürücünün yaptığı akrobasi hareketleri arkasında bulunan bir otomobilin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Motosiklet sürücüsünün yolda seyir halindeyken zaman zaman önünü kaldırdığı ve araç trafiğini tehlikeye attığı görüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda
'Hakkınızı helal edin' diyerek yardım isteyen Yeşilçam oyuncusuna Sedat Peker el uzattı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusuna Sedat Peker el uzattı
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Altında çöküş sürüyor! Kayıp çok büyük

4. günde de çöküş sürüyor! Kayıp çok büyük
Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star'da yok

Milli yıldızımız Alperen'e büyük şok