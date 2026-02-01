Önüne bir anda çıkan araçtan kıl payı kurtuldu

Eskişehir'de caddede ilerlerken önüne çıkan araca çarpmaktan son anda kurtulan motosiklet sürücüsünün kıl payı kaçışı kask kamerasına yansıdı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen ve yeşil şıkta geçen Yavuz Ergin idaresindeki 26 AHP 963 plakalı motosikletin önüne bir anda karşı yönden gelen ve Ulusal Sokak'a dönmek isteyen 26 AJD 094 plakalı sedan otomobil kırdı. Önünde aracı gören genç motosiklet kullanıcısı anlık refleks ile yolun sağına doğru yönelerek araca çapraktan kıl payı ile kurtuldu. Yaşanan panik anı kask kamerasına yansıdı. Araç sürücüsü ise özür dahi dilemeden yoluna devam etti. - ESKİŞEHİR