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Eskişehir'de Motosiklet Petshop'a Dalınca İlginç Anlar Yaşandı

Eskişehir'de Motosiklet Petshop'a Dalınca İlginç Anlar Yaşandı
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Eskişehir'de bir kadın sürücünün motosikletiyle bir petshop mağazasının camına çarpması sonucu yaşanan kazanın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda yaralanan olmazken, dükkan içinde panik anları yaşandı.

Eskişehir'de bir kadın sürücünün, idaresindeki motosiklet ile birlikte petshop mağazasının camından içeriye daldığı anlar ve yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saat 20.27'de Çankaya Mahallesi Mustafa Özel Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir kadın sürücü, idaresindeki motosikleti ile yolda hareket etmek isterken bir anda süratlenen aracın hakimiyetini kaybetti. Motosiklet, üzerindeki sürücü ile birlikte yanındaki petshop mağazasının camından içeriye daldı. Motosiklet camı, vitrini, çerçeveyi kırıp dururken, yaşanan çarpışmada çevreye yayılan eşyalar içerideki kadın çalışanın üzerine doğru fırladı. Bu sırada geri kaçarak kendisi yaralanmaktan koruyan kadın çalışan 'Ne oluyor böyle?' diye hayretini ifade etti. Dükkandaki bir diğer kişi de çarpışma yaşanan bölgeye geldi. Dükkan içerisinde kısa süreli panik yaşanırken, kazanın ardından kadın sürücü aracından inip dükkan içine girdi ve adeta şoka girmiş gibi başındaki kaskı çıkartıp neler olduğunu anlamaya çalıştı. İlginç olay güvenlik kameraları ile anbean kayıt altında alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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