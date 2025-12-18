Aracın altında sıkışan motosiklet böyle çıkarıldı

Eskişehir'de kaza sonrası aracın altına sıkışan motosiklet, oradan geçen başka bir motosiklet sürücüsünün yardım etmesiyle çıkarıldı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya geçidinde yayaya yol vermek isteyen 34 KM 0532 plakalı otomobile, duramayan 26 AKD 085 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi akabinde hastaneye kaldırıldı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet aracın altına girerek sıkıştı. O sırada bulvar üzerinde seyir halinde olan Fırat Ulaş isimli motosiklet sürücüsü kazayı fark ederek yardım etmek için durdu. Çevredekilerinde desteği ile motosiklet sıkıştığı yerden çıkarılırken, kazalı aracı yol kenarına çeken Ulaş, kontak anahtarını ise polise teslim etti. Yaşananlar Fırat Ulaş'ın kask kamerasına anbean yansıdı. - ESKİŞEHİR