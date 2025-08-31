Eskişehir'de Motosiklet Kazası: İki Yaya Yaralandı

Eskişehir'de Motosiklet Kazası: İki Yaya Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de bir motosiklet, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan iki yayaya çarptı. Kazada, yayalardan birinin durumu ağırken, toplamda dört kişi yaralandı.

Eskişehir'de çevreyolu üzerindeki yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 2 yayaya motosiklet çarptı. Kazada 2'si yaya toplam 4 kişi yaralanırken, yayalardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine giden B.M.Z. idaresindeki 34 MLV 680 plakalı motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye N.S. ve T.A. isimli yayalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle N.S. ve T.A ile motosiklet sürücüsü B.M.Z. ve yanındaki O.T. yere savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bilinci kapalı şekilde Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yayalardan T.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Motosiklet sürücüsü B.M.Z. ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, araçta bulunan O.T. kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Takımı 3-1 önde olan Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki

3-1 önde olmak bile kurtarmadı! Ali Koç'a taraftardan sert tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da kaleye sürpriz isim

Galatasaray'da kaleye sürpriz isim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.