Motosiklet önce yayaya ardından duvara çarptı: 3 yaralı

Eskişehir'de yayaya çarpan motosiklet, savrularak duvara vurdu. Olayda 3 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eskişehir'de yayaya çarpan motosikletin savrularak duvara vurduğu kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Alınca Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaşar Ç. (21) idaresindeki 26 ANS 436 plakalı motosiklet, cadde üzerinde Salih M. (54) isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrularak yaklaşık 10 metre ileride bir duvara vurdu. Motosiklet sürücüsü Yaşar Ç. ve arkasında bulunan R.Ç. (16) ile yaya Salih M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan motosikletin duvara çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
