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Motosikletin çaptığı bisikletli çocuk yaralandı: Kaza anı kamerada

Motosikletin çaptığı bisikletli çocuk yaralandı: Kaza anı kamerada
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Eskişehir Odunpazarı'nda motosikletin çarptığı 9 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Eskişehir'de motosikletin çarptığı 9 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ceylanlar Sokak ve İzgü Sokak kesişiminde, M.Ö. idaresindeki 26 ALN 651 plakalı motosiklet, bisiklet kullanan 9 yaşındaki U.Y.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan çocuk yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan U.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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