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Eskişehir'de Mobil Oyun Nedeniyle Bıçaklı Kavga

Eskişehir'de Mobil Oyun Nedeniyle Bıçaklı Kavga
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Eskişehir'de bir yabancı uyruklu şahıs, mobil oyun nedeniyle çıkan tartışmada 2 arkadaşını bıçakla yaraladı. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.

Eskişehir'de yabancı uyruklu şahıs, mobil oyun nedeniyle çıkan kavgada 2 arkadaşını bıçakla yaraladı.

Olay, Yenibağlar Mahallesi Akıcı Sokak'ta bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu 6 kişinin yaşadığı evde B.S. (23), R.S. (22) ve M.T. arasında iddiaya göre mobil oyun nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada M.T., arkadaşları B.S. ve R.S.'yi karnından bıçakladı. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, M.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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