Haberler

Muhtarı isyan ettiren yangın

Güncelleme:
Eskişehir Gündoğdu Mahallesi'nde metruk bir evde çıkan yangın sonrası, mahalle muhtarı Adem Karaman, yıkılması gereken riskli yapılarla ilgili yetkililere çağrıda bulundu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, muhtar Karaman, bölgede benzer olayların sık yaşandığını ifade etti.

Eskişehir'de metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, benzer olayların sıkça yaşandığı riskli yapılarla ilgili yıkım çalışması yapılmamasına adeta isyan eden Mahalle Adem Karaman, yetkililerin konuyla ilgilenmesini isteyerek, " Eskişehir'e yakışmayan şu pis görüntüleri gelin buralardan kaldırın" diye açıklama yaptı.

Olay, dün akşam saatlerine doğru Gündoğdu Mahallesi Mihalıççık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, metruk bir evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çevreye yayılan dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evin çatısından yükselen alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

"Hangi çağda, nerede yaşıyoruz?"

Bu anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına alan Gündoğdu Mahallesi Muhtarı Adem Karaman, çevrede çok sayıda riskli metruk yapının bulunduğu ve sıkça benzer olayların yaşandığını söyledi. İlgili kurumlarla görüşme yapmalarına rağmen halen bir çözüm üretilmediğini ifade eden Muhtar Karaman, görüntü kaydı esnasında adeta isyan etti. Karaman, "İtfaiyecilerimiz canla, başla çalışıyorlar. Allah onlara kolaylık versin. Aslında buraların yıkılıp, tertemiz olması gerekiyordu ama defalarca bildirmemize rağmen dikkate alan olmadı. Burada her türlü kötü iş dönüyor. Hangi çağda, nerede yaşıyoruz? Gündoğdu Mahallesi Muhtarı olarak yetkililere bir kere daha sesleniyorum, Eskişehir'e yakışmayan şu pis görüntüleri gelin buralardan kaldırın. Bu kış gününde, yağışta, soğukta insanlar burada seferber oluyorlar. Buralarda oturan kimse yok. Kaç tane polis, itfaiye arabası burada. Yazık değil mi? Niye bu kadar masraf olsun?" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
