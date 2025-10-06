Haberler

Eskişehir'de Korsan Taşımacılığa Ceza

Eskişehir'de korsan taşımacılık yapan 3 sürücü tespit edilerek araçları bağlandı. Hem sürücüler hem de yolculara ceza verildi.

Eskişehir'de ihbar üzerine polis ekiplerince korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen 3 sürücünün aracı bağlanırken, hem sürücülerine hem de yolcularına ceza yazıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, korsan taşımacılık yapan araçlar vatandaşlar tarafından 112 Acil Servis'e ihbar edildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri konuyla ilgili harekete geçti. Ekiplerce, korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen 3 araç bağlandı. Bahse konu araçların 60 gün trafikten men edildiği, sürücülerine ve yolcularına idari para cezası kesildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

