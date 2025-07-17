Eskişehir'de Köpek Dövüşü Videosu Tepki Topladı

Eskişehir'de çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada gündem olan iki farklı cinsten köpeğin birbirleriyle dövüştürüldüğü video büyük tepkiye yol açtı.

Video, Eskişehirli olduğu görülen bir sosyal medya kullanıcısının hesabından paylaşıldı. Kısa sürede sosyal medyada gündem haline gelen videoda, 1 kangal ve boyunlarında dikenli tasma bulunan 2 dogo argentino cinsi köpeğin birbirleriyle dövüştürüldüğü görüldü. Köpeklerin can havliyle agresif bir şekilde birbirlerine zarar vermeye çalıştığı video, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti.

"Böyle insanların hayvan gücünü kullanarak yer edinmeye çalışmasını kınıyorum"

Görüntüler hakkında değerlendirmede bulunan Eskişehir Çocuk ve Hayvan Hakları Savunma Derneği (ECHASDER) Başkanı Nesrin Çiçek, bu yapılanın suç olduğunu söyledi. Çiçek, "Bugün sosyal ağlarda gördüğümü bir videoda, kangal köpeğimiz ile çene kuvveti yüksek olan dogo argentino dediğimiz 2 adet köpeğin boğuşturulduğunu gördük. Anadolu kangalı dediğimiz, bu topraklara ait olan kangalımız kendisini korumaya çalışıyor. Aksiyonlu, Kurtlar Vadisi müzikleriyle bazı atarlı abilerimiz kendilerini tanıtmak adına böyle yapabiliyorlar. Biz onlara, 'Zavallılar' diyoruz. Buradaki kişisel düşüncemden bahsedecek olursak, toplum olarak böyle insanların kendi güçlerinden ziyade hayvan gücünü kullanarak yer edinmeye çalışmasını ve sosyal ağlarda daha faydalı şeyler kullanmak varken çoluk çocuğa kötü örnek teşkil edecek şeyler yapmasını kınıyorum, ayıplıyorum. Emniyetin de artık bilişime, sosyal ağlara bakan ayrı bir birim oluşturması gerektiğini düşünüyorum. Bu durum çok üzücü" dedi. - ESKİŞEHİR