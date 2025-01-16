Eskişehir'de Kontrolsüz Kavsakta Trafik Kazası: 2 Yaralı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kavşağa kontrolsüz giren 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen acil servis ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Eskişehir'de kavşağa kontrolsüz giren 2 otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Tepebaşı İlçesi'nde bulunan Hasan Polatkan Caddesi ile Kırım Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşağa kontrolsüz giren 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her 2 otomobilde de maddi hasar meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ESKİŞEHİR