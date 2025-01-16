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Eskişehir'de Kontrolsüz Kavsakta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Eskişehir'de Kontrolsüz Kavsakta Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kavşağa kontrolsüz giren 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen acil servis ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Eskişehir'de kavşağa kontrolsüz giren 2 otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Tepebaşı İlçesi'nde bulunan Hasan Polatkan Caddesi ile Kırım Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşağa kontrolsüz giren 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her 2 otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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