Eskişehir'de Kontrolsüz Kavsakta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Eskişehir'de kavşağa kontrolsüz giren 2 otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Tepebaşı İlçesi'nde bulunan Hasan Polatkan Caddesi ile Kırım Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşağa kontrolsüz giren 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her 2 otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ESKİŞEHİR