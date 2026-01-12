Haberler

Kız kavgasında 4 yerinden bıçaklanan genç ağır yaralandı
Eskişehir'de bir genç, kız meselesi yüzünden çıktığı kavgada 4 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Eskişehir'de Mehmet S.Ü. (27) ile M.A.K. (25) arasında kız arkadaş nedeniyle çıkan kavgada Mehmet S.Ü. boynunun sağ tarafı, ensesi, kasığı ve göbeğinin altından bıçaklandı.
  • Mehmet S.Ü. ağır yaralı olarak Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
  • Şüpheli M.A.K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de iddiaya göre kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 4 yerinden bıçaklanan genç ağır yaralandı.

KIZ MESLESİNDE, 4 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Olay, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Tunç Sokak'taki bir adreste meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet S.Ü. (27) ile M.A.K. (25) arasında iddiaya göre kız arkadaş nedeniyle mesaj yoluyla başlayan tartışma, bahse konu adreste kavgaya dönüştü. M.A.K., yanında getirdiği bıçakla Mehmet S.Ü.'yü boynunun sağ tarafı, ensesi, kasığı ve göbeğinin altından yaraladı.

DURUMU AĞIR

Şüpheli kaçarken, Mehmet S.Ü. kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Oldukça fazla kan kaybeden ve durumu ağır olan genç, yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheli ise, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
