Eskişehir'de Kenevir Buçuklarının Ele Geçirildiği Operasyon

Eskişehir'de jandarma ekiplerince evinin balkonundaki saksıların içinde 2 kök kenevir bitkisi ile 47 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin çalışması neticesinde, Odunpazarı ilçesinde bir şüphelinin evinin balkonuna kenevir ektiği ihbarını aldı. Şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde ekiplerce arama yapıldı. Aramalarda evin balkon kısmında saksılar içerisinde bakımları yapılmış 2 kök kenevir bitkisi ile 47 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR