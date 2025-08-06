Eskişehir'de Kenevir Buçuklarının Ele Geçirildiği Operasyon

Eskişehir'de Kenevir Buçuklarının Ele Geçirildiği Operasyon
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir evin balkonunda 2 kök kenevir bitkisi ve 47 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince evinin balkonundaki saksıların içinde 2 kök kenevir bitkisi ile 47 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin çalışması neticesinde, Odunpazarı ilçesinde bir şüphelinin evinin balkonuna kenevir ektiği ihbarını aldı. Şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde ekiplerce arama yapıldı. Aramalarda evin balkon kısmında saksılar içerisinde bakımları yapılmış 2 kök kenevir bitkisi ile 47 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Jennifer Lopez İstanbul'u salladı ama yaşananlar etkinliğe gölge düşürdü

Konserde tuvalet krizi! Binlerce kişi saatlerce sıra bekledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlhan İrem'in vasiyetinde tartışma yaratacak detay! Mahkeme devreye girdi

Vasiyetinde tartışma yaratacak detay! Mahkeme devreye girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.