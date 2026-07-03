Sevgilisi ile tartışıp kendini bıçaklamaya çalışan şahıs ekipleri harakete geçirdi

Eskişehir'de bir kişinin karnından bıçaklandığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan incelemede, şahsın sevgilisiyle tartıştığı için kendisini bıçaklamaya çalıştığı ortaya çıktı.

Olay, Şarhöyük Mahallesi Çerkez Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kişinin karnından bıçaklandığı yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine, durumun ciddiyeti göz önünde bulundurularak olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese hızla ulaşan ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında durumun bir başkası tarafından gerçekleştirilen bir saldırı olmadığını tespit etti. Yapılan araştırmada, K.Ç. isimli şahsın sevgilisiyle yaşadığı tartışmanın büyümesi üzerine kendisini karnından bıçaklamaya çalıştığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından K.Ç., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı