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Eskişehir'de kazanın ardından kavga çıktı: 6 yaralı

Eskişehir'de kazanın ardından kavga çıktı: 6 yaralı
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Eskişehir'de iki aracın çarpıştığı kazanın ardından çıkan kavgada 6 kişi hafif yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'de iki aracın çarpıştığı kazanın ardından çıkan kavgada 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Laleler Sokak ve Gülcan Sokak kesişiminde meydana geldi. A.D.S. idaresindeki 26 ABE 806 plakalı otomobil ile K.D. idaresindeki 26 KD 551 plakalı minibüs çarpıştı. Kaza sonrası taraflar arasında anlaşmazlık yüzünden kavga çıktı. İddiaya göre araçlarda olmayan kişilerin de dahil olduğu kavgada 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların bazıları hastaneye kaldırılırken, kaza ve kavgayla alakalı polis inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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