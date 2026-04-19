Ara sokaktaki kaza anı anbean kamerada

Eskişehir'de iki aracın karıştığı kaza bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Genez ve Talat Paşa sokakları kesişiminde meydana geledi. Genez Sokak üzerinde ilerleyen otomobile, Talatpaşa Sokak'ta ilerleyen başka bir araç yandan çarptı. Kaza o sırada motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sonrası maddi hasarın oluştuğu araçlar kullanılamaz hale geldi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı