Eskişehir'de otizmli genç kayıplara karıştı

Eskişehir'de evinden ayrıldıktan sonra kaybolan otizmli Baran Yağcı için arama çalışmaları devam ediyor. Ailesi, Baran'ı görenlerden yardım çağrısında bulundu.

Eskişehir'de dünden beri kayıp olan otizmli Baran Yağcı'nın (18) bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre; Uluönder Mahallesi Çalış Sokak'ta ikamet eden Baran Yağcı, dün akşam saat 20.00 sıralarında evinden ayrıldı. Daha sonra geri dönmeyen Yağcı için endişelenen yakınları, İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp müracaatında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerinin kayıp genci bulmaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Baran Yağcı'nın endişeli yakınları, onu gören veya duyanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermelerini istedi. - ESKİŞEHİR

