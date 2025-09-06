Haberler

Eskişehir'de Kayıp Genç Kız İstanbul'da Bulundu

Eskişehir'de Kayıp Genç Kız İstanbul'da Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 3 gün boyunca kaybolan 18 yaşındaki Y.D., İstanbul'da sağ salim bulundu. Genç kızın ailesinin kayıp başvurusu üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Eskişehir'de kaybolan ve kendisinden 3 gün boyunca haber alınamayan 18 yaşındaki Y.D, sağ salim bir şekilde İstanbul'da bulundu.

Edinilen bilgilere göre; Ihlamurkent Mahallesi'nde yaşayan Y.D, 3 Ağustos 2025 tarihinde saat 16.00 sıralarında not bırakarak evinden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesinin emniyete müracaat ederek kayıp başvurusu yapması üzerine, Y.D'nin bulunması için polis ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, 3 gündür kayıp olarak aranan genç kızın İstanbul'da bulunduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
30 yıl sonra bir ilk: Paşinyan'ın uçağı Azerbaycan hava sahasını kullandı

30 yıl sonra bir ilk gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'yi dışlamak amacıyla başlatılan proje yolsuzluğa saplandı

Türkiye'ye karşı birlik oldular ama kablonun bir ucu yolsuzluğa çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.