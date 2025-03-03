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Eskişehir'de Kayıp 4 Küçükbaş Hayvan Drone ile Bulundu

Eskişehir'de Kayıp 4 Küçükbaş Hayvan Drone ile Bulundu
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Eskişehir Mihalgazi'de bir vatandaşın kaybolan 4 küçükbaş hayvanı jandarma ekiplerinin drone destekli çalışmalarıyla başarıyla bulundu ve sahibi Y.K.'ya teslim edildi.

Eskişehir'de bir vatandaşın otlatma yaptığı esnada kaybolan 4 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin drone destekli yürüttüğü çalışmalar sonucunda bulunup sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Mihalgazi İlçesi'ne bağlı Sakarılıca Mahallesi'nde ikamet eden Y.K. isimli şahsın 4 küçükbaş hayvanı 5 gün önce otlattığı esnada kayboldu. Çevrede hayvanlarını aramasına rağmen bulamayan Y.K., konuyla ilgili jandarmaya yardım talebinde bulundu. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kayıp hayvanların bulunması için çalışma başlatıldı. Asayiş timlerinin drone destekli gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda Bozaniç Kayalıkları Mevkii'nde bulunan kayıp hayvanların sahibine teslim edildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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