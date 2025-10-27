Haberler

13 yaşındaki kızdan 5 gündür haber alınamıyor

Güncelleme:
Eskişehir'de 5 gün önce arkadaşına gitmek için evden çıkan 13 yaşındaki Ezgi Beyaz'dan haber alınamıyor. Küçük kızın bulunması için polis ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.

  • 13 yaşındaki Ezgi Beyaz, 22 Ekim 2025 tarihinde Eskişehir'de evden ayrıldıktan sonra kayboldu.
  • Polis, Ezgi Beyaz'ın bulunması için çalışmalar yürütüyor.
  • Aile, Ezgi Beyaz'ı gören veya duyan vatandaşların 112 Acil Servis'e ihbarda bulunmasını istedi.

5 GÜNDÜR KAYIP

Edinilen bilgilere göre, Esentepe Mahallesi Onan Sokak'ta oturan Ezgi Beyaz, ailesine bir arkadaşına gideceğini söyleyerek 22 Ekim 2025 tarihinde evden ayrıldı. Arkadaşının, Kumlubel Mahallesi Esenli Caddesi'nde bulunan evine giden çocuk, oradan çıktıktan sonra kayıplara karıştı.

POLİS GÜNLERDİR ARIYOR

Cep telefonunu kendi evinde bırakan küçük kızdan haber alamayan endişeli ailesi, karakola giderek durumu polise bildirdi. Müracaat üzerine ekipler tarafından kayıp kızın bulunması için çalışma başlatıldı. Aile, kızlarını gören veya duyan vatandaşların 112 Acil Servis'e ihbarda bulunmalarını rica etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
