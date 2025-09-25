Eskişehir'de Kayın Biraderini Yaralayan Kadın Yakalandı

Eskişehir'de kayın biraderini bacağından bıçak benzeri keskin bir demir ile yaralayan kadın, polis tarafından yakalanarak işlemleri için karakola götürüldü.

Olay, Emek Mahallesi Ertaş Caddesi 60 dış kapı numaralı apartmanın 4 numaralı dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bahse konu adrese giden bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle sorun yaşadığı kayın biraderini bıçağa benzen keskin bir demir parçasıyla yaraladı. Yaralanan adam ambulans ile hastaneye kaldırılırken, şüpheli kadın ise caddenin karşısındaki ikametinde bulunduğu öğrenildi. Şüpheli kadın polis ekiplerince yakalanıp işlemleri için karakola götürüldü. Yaralanan şahsın yakınlarının, gelinlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR