Eskişehir'de Kayın Biraderini Yaralayan Kadın Yakalandı
Eskişehir'de bir kadın, kayın biraderini bıçak benzeri keskin bir demirle yaraladı. Olay sonrası kadın polis tarafından yakalanarak karakola götürüldü. Yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, şüpheli kadının yakınları şikayetçi olmadığını bildirdi.
Olay, Emek Mahallesi Ertaş Caddesi 60 dış kapı numaralı apartmanın 4 numaralı dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bahse konu adrese giden bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle sorun yaşadığı kayın biraderini bıçağa benzen keskin bir demir parçasıyla yaraladı. Yaralanan adam ambulans ile hastaneye kaldırılırken, şüpheli kadın ise caddenin karşısındaki ikametinde bulunduğu öğrenildi. Şüpheli kadın polis ekiplerince yakalanıp işlemleri için karakola götürüldü. Yaralanan şahsın yakınlarının, gelinlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR