Eskişehir'de kaybolan profesörün cesedi bulundu

Eskişehir'de kaybolduktan 5 gün sonra Porsuk Çayı'nda ellerinden ve ayaklarından bağlanmış halde cesedi bulunan Prof. Dr. Bekir Karasu, son yolculuğuna uğurlandı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı'nda görevli olan Prof. Dr. Bekir Karasu'dan, 27 Haziran Perşembe günü aracına binerek evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamamıştı. Yakınlarının başvurusunun ardından polis ekiplerince başlatılan çalışmalar neticesinde Prof. Dr. Karasu'nun cesedi, Karacaşehir mevkiinde Porsuk Çayı kenarında ellerinden ve ayaklarından bağlanmış halde bulundu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan otopside, Prof. Dr. Bekir Karasu'nun boğularak hayatını kaybettiği tespit edildi.

Prof Dr. Bekir Karasu için bugün görev yaptığı Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde tören düzenlendi. Törene, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Prof. Dr. Bekir Karasu'nun annesi Solmaz Karasu ve kardeşi Mustafa Karasu, akademisyenler, öğrenciler ve yakınları katıldı. Prof. Dr. Bekir Karasu'nun boşanma aşamasındaki eşinin, düzenlenen törene katılmadığı görüldü.

"Malzeme mühendisliği bölümümüze büyük katkıları oldu"

Törende konuşan ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, "Hocamız çok uzun yıllar önce Burhan hocayla beraber, özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın, cam seramikle ilgili olarak, çok iyi kitaplar yazdılar o dönemde. Bilimsel anlamda birçok çalışmaya katkı verdi. Çok çalışma yaptı. Geçmiş yıllarda epey sayıda atıf aldı, birçok sayıda makalesi vardı. Bölümümüzün daha sonra malzeme mühendisliğine evrildiği dönemde de, çok büyük katkıları oldu. Bir dönem, benim hatırladığım bölüm başkanlığı yapmıştı hocamız ve çok büyük katkılar sağladı hocamız. Onun dışında benim hatırladığım kimseyi kırmayan, çok mütevazi ve aynı zamanda da çok iyi bir insandı. Bütün üniversitemizin, özellikle malzeme bilimi ve mühendisliği, aynı zamanda mühendislik fakültesi ve tüm üniversitemizin başı sağolsun" dedi.

Görev yaptığı üniversitedeki törenin ardından Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde bulunan Merkez Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Prof. Dr. Bekir Karasu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Eskişehir Asri Mezarlığı'na defnedildi. - ESKİŞEHİR