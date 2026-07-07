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Eskişehir'de iki sokağın kesişiminde otomobil ile kamyonet çarpıştı

Eskişehir'de iki sokağın kesişiminde otomobil ile kamyonet çarpıştı
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Eskişehir'de iki sokağın kesiştiği kavşakta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Eskişehir'de iki sokağın kesiştiği kavşakta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sultandere 75. Yıl Mahallesi Van Sokak ile Çorlu Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Van Sokak üzerinde seyir halinde olan A.N.M. (27) idaresindeki 26 AİS 951 plakalı otomobile, Çorlu Sokak'tan çıkış yapan M.Y. yönetimindeki 26 AGJ 110 plakalı kamyonet yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, savrularak sokak üzerindeki bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.N.M., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan kadın sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçlarda ve otomobilin çarptığı duvarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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