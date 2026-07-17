Eskişehir'de araç ile çarpışan otomobil kavşaktaki refüje çıktı

Eskişehir'de bir araç ile çarpışan otomobilin döner kavşaktaki refüje çıktığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde İlahiyat Kavşak mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, döner kavşakta bulunan 26 AFM 659 plakalı otomobil, 06 VLK 84 plakalı bir başka otomobil ile henüz bilinmeyen sebeple çarpıştı. Yaşanan çarpışmanın etkisiyle 26 AFM 659 plakalı araç, kavşağın ortasındaki beton refüje çıktı. Maddi zarar ile atlatılan kaza sebebiyle Eskişehir Çevre Yolu'ndaki trafik bir süreliğine aksadı. İhbar olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Muhtemel bir kaza daha yaşanmaması amacıyla trafik ekiplerince çevrede güvenlik tedbirleri alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı