Çocukların plakasız motosikletle gezisi korkuttu

Güncelleme:
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, plakasız motosikletle süratli bir şekilde sokaklarda dolaşan iki kasksız çocuğun tehlikeli hareketleri, çevredekileri endişelendirdi.

Eskişehir'de 2 kasksız çocuğun plakasız motosikletle süratli bir şekilde ara sokaklarda turlaması tedirgin etti.

Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi'nde ara sokaklarda plakasız motosikletle kasksız bir şekilde gezen 2 çocuk yürekleri ağza getirdi. Oldukça süratli olan motosikletteki çocukların kasksız ve korumasız olduğu görüldü. Önlemsiz trafiğe açık sokaklarda süratli gezen çocuklar, aynı güzergahta sürekli turlar attı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
