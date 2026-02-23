Çocukların plakasız motosikletle gezisi korkuttu

Eskişehir'de 2 kasksız çocuğun plakasız motosikletle süratli bir şekilde ara sokaklarda turlaması tedirgin etti.

Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi'nde ara sokaklarda plakasız motosikletle kasksız bir şekilde gezen 2 çocuk yürekleri ağza getirdi. Oldukça süratli olan motosikletteki çocukların kasksız ve korumasız olduğu görüldü. Önlemsiz trafiğe açık sokaklarda süratli gezen çocuklar, aynı güzergahta sürekli turlar attı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı