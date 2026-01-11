Yağış sonrası çevre yolu 'göle' döndü, bazı araçlar yolda kaldı

Eskişehir'de etkili olan karla karışık yağmur, çevre yolunun bazı bölümlerini göle çevirirken ulaşımı olumsuz etkiledi.

Gece başlayan yağmur yağışı, sabah saatlerinde karla birlikte yağarak etkisini iyice arttırmış, özellikle yağışın etkisiyle çevre yolunun Ankara istikametinde 71 Evler mevkiinde kara yolu üzerinde su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücülerin ise yolda mahsur kaldığı görüldü. - ESKİŞEHİR