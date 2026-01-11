Haberler

Yağış sonrası çevre yolu 'göle' döndü, bazı araçlar yolda kaldı

Güncelleme:
Eskişehir'de gece başlayan karla karışık yağmur, çevre yolunu göle çevirerek ulaşımda aksamalara neden oldu. Sürücüler, su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı ve bazıları yolda mahsur kaldı.

Eskişehir'de etkili olan karla karışık yağmur, çevre yolunun bazı bölümlerini göle çevirirken ulaşımı olumsuz etkiledi.

Gece başlayan yağmur yağışı, sabah saatlerinde karla birlikte yağarak etkisini iyice arttırmış, özellikle yağışın etkisiyle çevre yolunun Ankara istikametinde 71 Evler mevkiinde kara yolu üzerinde su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücülerin ise yolda mahsur kaldığı görüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
