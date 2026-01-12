Haberler

Eskişehir'de kar küreme aracı yoldan çıktı

Güncelleme:
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası kar küreme kamyonu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Ekiplerin müdahalesiyle kamyon çıkarıldı.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde karlı yolları açmakla görevli kar küreme kamyonu yoldan çıktı.

Eskişehir'de dün etkisini iyiden iyiye hissettiren kar yağışı kentin bazı ilçelerini beyaza bürüdü. Eskişehir'in yüksek rakımlı ilçesi Mihalıççık'ta yoğun bir şekilde yağan kar sonrası kırsal Yunusemre Mahallesi karayolu ulaşıma kısmen kapandı. Yolu açmak için çalışmalarını sürdüren Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı 4. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin önünde bıçak takılı olan kar küreme kamyonu kontrolden çıktı. Şarampole devrilen kamyon yine ekiplerin müdahalesi ile çıkarıldı. - ESKİŞEHİR

