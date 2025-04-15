Uluslararası suç örgütlerine operasyon! 13 milyar TL mal varlığına el konuldu

Suç örgütlerine tarihi operasyon! El konulan tutar dudak uçuklatıyor
Özgür Özel, Erdoğan'a 75 bin TL tazminat ödeyecek

Bu konuşma Özgür Özel'e epey pahalıya patladı
Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalı sonrası RTÜK'ten inceleme kararı

Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalına RTÜK el attı
Cumhurbaşkanlığı seçimini bilen şirketten yeni anket! 38 vekili olan parti baraj altında

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 38 vekili olan parti baraj altında

Eskişehir'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri Düzenlendi

Eskişehir'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de jandarma tarafından düzenlenen seminerde, katılımcılara kadına yönelik şiddet, KADES uygulaması ve erken zorla evlendirmeye karşı mücadele gibi konularda bilgi verildi. Eğitici sunumlar ve broşür dağıtımıyla farkındalık artırılmaya çalışıldı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen seminerde katılımcılara, kadına yönelik şiddet ile birlikte çeşitli konular hakkında bilgi aktarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince seminer faaliyeti düzenlendi. Günyüzü İlçesi'nde gerçekleştirilen seminere bir sanayi işletmesindeki çalışanlar, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personeli, Gümüşkonak İlk/Ortaokulu öğretmen, öğrenci ve velileri katılım sağladı. Seminer çerçevesinde; kadına yönelik şiddetle mücadele, KADES uygulaması, erken yaşta zorla evlendirme ile mücadele, 'Kadına EL KAL-KA-MAZ' mottosu ve '5 milyon erkeğe farkındalık' konularında bilgilendirme yapılıp broşür dağıtıldı.

Güçlükonak İlk/Ortaokulu öğrencilerine yönelik, kişisel güvenlik tedbirleri ve genel trafik kuralları konularında eğitici sunum yapıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.